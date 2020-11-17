بإطلالة جذابة.. حنان مطاوع تخطف قلوب محبيها عبر "إنستجرام"

غازلت الفنانة حنان مطاوع جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.
وظهرت حنان بالصورة بإطلالة ناعمة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ، وخلفها صورة لوالداها الراحل ، وكانت حنان مرتدية فستان طويل باللون اللبني ووضعت القليل من الميكب المتناسب مع جمالها.
وعلقت على الصورة وكتبت :الغالي ديما في قلبي ، شكراً مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي .
يذكر أن حكاية "أمل حياتى" كانت آخر أعمال حنان مطاوع، وحققت بها نجاح كبير، والمسلسل من بطولة حنان مطاوع بيومى، فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى. لتستكمل بهذه الحكاية عرض باقي حكايات مسلسل الا أنا والذي كان قد عرض منه حكايتين قبل رمضان وحققتا نجاحاً كبيراً هما بنات موسى وسنين وعدت.
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