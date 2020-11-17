نانسي عجرم تحتفل باليوم الوطني العماني

وكتبت نانسي عجرم عبر تويتر قائلة "‏كل سنة وسلطنة عمان بألف خير وتقدم وازدهار، الله يديم الأمن والأمان على الشعب العماني الطيب والمحب#اليوم_الوطني_العماني".

وكشفت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية أن الفنانة نانسي عجرم دخلت في خلاف مع مواطنتها إليسا بالخطأ بسبب مسؤولي حسابها على موقع التدوين الاجتماعي تويتر والذي أشعل الامر بعدة تغريدات.

وقالت نضال الأحمدية بحسب وسائل إعلام لبنانية إن الأشخاص المسؤولين عن حساب نانسي عجرم بـ تويتر تسببوا في توريطها مع إليسا، لافتة إلى أن إليسا أذكى من نانسي عجرم.

بينما واصلت إليسا تعليقها على أزمتها مع الفنانة نانسى عجرم حول من منهما "نمبر 1" من حيث الأعلى مشاهدة من خلال أعمالهما عبر مواقع التواصل الاجتماعى ويوتيوب وموقع أنغامى .

وعلقت إليسا من خلال تغريدة عبر تويتر :" أنا حالة برا التصنيف .. بس هيك".

يذكر ان حد الخلاف بين الفنانتين وصل الى التراشق بالألفاظ، حيث غرَّدت نانسي عجرم: "نهاركن سعيد.. كلو مصداقية .. إن كان بالأغاني أو بالكليبات أو بالحفلات أو بالنجاحات أو بالإطلالات.. وحتى بالأرقام، ما بدها القصة غير Calculator".

وأضافت نانسي : "بفكروا إنو المهذب ما بيعرف يرد.. لأ المهذب ما بِرِد لأنوا ما تعود ينزل لمستوى السخافات".