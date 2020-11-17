عندهم نقص.. تعليق جريء من رغدة عن غرور الفنانين الشباب

تحدثت الفنانة رغدة عن رأيها فى غرور بعض الفنانين الشباب، وشعورهم بنجومية مبكرة.
وقالت فى تصريحات لـ دوت الخليج:"من يتغر يتغر، هذا غربال يفلتر الجيد من الطالح، ومن الطبيعي مع بعض الشباب في بداية مشوارهم أن يشعروا بالغرور بالأخص من ينقصهم شيء ويحاولوا أن يكملوه بالغرور.
وحرصت رغدة على أن توضح أن هذا الأمر نسبي، وأكدت نه لا يمكن أن نحكم على كل الشباب بهذا الأمر، ولا يمكن تعميمه.
يذكر ان رغدة تم تكريمها فى مهرجان الاسكندرية السينمائى فى دورته الـ 36، والتى حملت اسم الفنان عزت العلايلى كما تم تكريم الفنان صلاح عبد الله ومدير التصوير محسن احمد.
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