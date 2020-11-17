محمد الشرنوبى فى إطلالة جديدة.. ومتابع : سرحان فى ايه

وتفاعل معة عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى :
ربنا يحفظك - منور يانجم - سرحان فى ايه يا شرنوبى
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الجدير بالذكر ان الفنان محمد الشرنوبى، انضم لفريق عمل و أبطال فيلم جارة القمر مع كل من الفنان كريم فهمي، وياسمين رئيس، و إخراج هادي الباجوري ومن إنتاج أحمد السبكي.
الفيلم ينتمي إلى نوعية الأعمال الرومانسية الاجتماعية، حيث تجمع قصة حب رومانسية بين ياسمين رئيس و كريم فهمي بطل العمل، رغم الفارق الاجتماعي بينهما، خاصة أنها تنتمي إلى أسرة متوسطة وتتوالى الأحداث حيث يتعرضان للعديد من المواقف.
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