إيمان دياب تطرح برومو كليب "أنا المدرعة" عبر "يوتيوب

طرحت الفنانة إيمان دياب، برومو أغنيتها الجديدة "أنا المدرعة" وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يويتوب".

والأغنية عبارة عن فيديو كليب ويظهر معها الموزع اسلام ساسو، وهي من كلمات وألحان اسلام المصري، وتوزيع اسلام ساسو.

يذكر أن اخر أعمال الموزع اسلام ساسو مهرجان "انتي معلمة" لـ عمر كمال وحمو بيكا، والذي حقق نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أكد عمر كمال أن أغنية "انتي معلمة"، والذى يغنيها مع حمو بيكا، سيتم طرحها بدون مشاركة مع الراقصة لورديانا، والتي كان من المفترض أن تشاركهما خلال الكليب استجابة للجمهور حيث كتب: "استجابة ليكم ها انزل أغنية (انتى معلمة) من غير الفنانة الاستعراضية لورديانا.. ومش هنصور الكليب فيه رقص أو أى حاجة تزعلكم تانى".

جاء ذلك رغم تأكيد مطرب المهرجانات عمر كمال فى وقت سابق أن اختياره للراقصة البرازيلية لورديانا جاء لأنها حققت نجاحا الأيام الماضية، لذلك قرر هو ومطرب المهرجانات حمو بيكا أن تكون معهما في أغنيتهما الجديدة "إنتى معلمة" لإسعاد الجمهور.