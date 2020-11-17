ياسر جلال لتامر حسني وزوحته :"ربنا يهدي سركم ويخليكم لبعض"

وجه الفنان ياسر جلال رسالة للنجم تامر حسني وزوجته المغربية بسمة بوسيل بعد خلافهما الأخير.

ونشر ياسر جلال صورة لتامر حسني وزوجته ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق قائلاً:"ربنا يهدي سركم ويخليكم لبعض ولأولادكم.. أمين.

وكانت الفنانة بسمة بوسيل قد أعلنت يوم الجمعة الماضية انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني، من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، بعدما كتبت: "لكل الناس اللي بتبعت لي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعمل لي احترام سواء في صور أو فيديوهات، يا ريت تبطلوا تبعتوا لي أي حاجة عشان مش فارق لي أي صور، كمان أحب أعرفكم إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضّر أوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا، وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة".

واعتذر تامر حسني، لزوجتة بعدما كشفت عن انفصالها عنه في وتحضيرات ورق الطلاق.

وأكد تامر حسني لبسمة أنها أم أولاده ولا يستطيع العيش دونها، وأفصح عن حبه له رغم أنها متهورة، لترد عليه عبر انستجرام ايضا قائلة: "متهورة عشان بحبك"، وهي الجملة التي أصبحت مثار سخرية كبير على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.