بإطلالة ساحرة.. ياسمين صبري تخطف قلوب محبيها في أحدث ظهور

تحرص الفنانة ياسمين صبري على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام. ونشرت ياسمين منذ قليل مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت ياسمين بالصورة بإطلالة ساحرة مرتدية فستان أنيق باللون الأحمر ، وتركت شعرها منسدلاً ، ووضعت القليل من الميكب المتناسب مع إطلالتها. يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مشاركتها في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "فرصة تانية" والذي شارك به عدد من الفنانين منهم هبة مجدي وأحمد مجدي ونهال عنبر.

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