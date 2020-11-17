داليدا خليل تطمئن على ماغي بو غصن.. فماذا قالت؟

حرصت الفنانة اللبنانية داليدا خليل على الاطمئنان على صديقتها الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن وذلك بعدما تعرضت أمس إلى وعكة صحية اضطرتها إلى مغادرة القاهرة قبل تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية.

وغردت داليدا عبر حسابها الرسمي بموقع تدوين التغريدات تويتر قائلة: ‏سلامة قلبك يا رب وما تشوفي شر.

وكانت ماغي قد غردت أمس قائلة: ‏بعد وصولي عالقاهرة اضطريت للأسف إرجع على بيروت قبل المهرجان بساعات بسبب وعكة صحية مفاجئة.. أنا هلأ كتير منيحة الحمدالله وبحالة جيدة جداً..

بعتذر كتير من القيّمين على مهرجان الفضائيات العربية على استحالة بقائي.. كنت حابّة كون بيناتكن واستلم الجائزة اللي أنا فخورة فيها جداً.

واختتمت: ‏شكراً للجنة النقاد الكرام ولرئيس ‎مهرجان الفضائيات العربية الأستاذ أحمد عليوة وللجمهور المصري والعربي اللي صوّت لصالحي كأفضل ممثلة لبنانية عربية للعام ٢٠٢٠ عن مسلسل ‎أولاد ادم منلتقي قريباً.. كل الحب.