فارس كرم يشيد بأداء تيم حسن في الهيبة

نشر الفنان اللبناني فارس كرم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تغريدة أشاد من خلالها بأداء الممثل السوري تيم حسن الذي يجسد شخصية "جبل" في مسلسل "الهيبة" بجميع أجزائه. وكتب كرم قائلاً: ‏تيّم الغالي جبل بموهبتك وبفنك وبتمثيلك.. وشخصية جبل شيخ الجبل دخلت كل بيت من أول مشهد قدمته.. فرحانين فيك". ومن جانبه، رد تيم حسن على تغريدة كرم كاتباً: "شكر كبير يا فارس يا حبيب الكل، محبتك غالية وكلماتك الحلوين بيعنولي وبيفرحو القلب". يذكر أن مسلسل "الهيبة الرد" من انتاج شركة الصباح وبطولة تيم حسن وديمة قندلفت وعادل كرم ومنى واصف وإخراج سامر البرقاوي.

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