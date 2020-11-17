بيومي فؤاد: أشكر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح علي تكريمي

عقد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الخامسة برئاسة الفنان مازن الغرباوي مؤتمرا صحفيا للنجم المكرم بيومي فؤاد أداره الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر والذي بدأ المؤتمر بكلمات عن تجربة الفنان بيومي فؤاد في المسرح قبل الشهرة قائلا عنه : هو دفعتي لدي المخرج خالد جلال بمركز الابداع الفني وهو فنان مثابر ومكافح ونموذج لكل فنان يريد أن يصبح نجما فاخلاصه في المسرح وتميزه كان سببا رئيسيا في لفت الأنظار إليه في الوسط وهو فنان له طعم مختلف في التمثيل ويمنح اي دور يقدمه اهمية وأي شخصية يصبغ عليها طعمه كممثل .

حضر اللقاء علي المنصة الفنان مازن الغرباوي رئيس المهرجان والدكتور أشرف زكي نقيب الفنانين ورئيس أكاديمية الفنون وتحدث بيومي في البداية قائلا : "اشكر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي علي تكريمي فهو مهرجان مهم ويصنع حدثا مهما لمصر وللمسرحيين في كل الوطن العربي ".

وعن تجربته كممثل في المسرح قال : "أحببت المسرح جدا وانا في كلية فنون جميلة وقدمت عدد من العروض المسرحية من بعد تخرجي في الكلية من عام 1990 الي عام 1997 وتعد مسرحية "اوبريت الدرافيل" تاليف خالد الصاوي هي اول عمل مسرحي اقدمه و اتقاضي عليه اجر، وبدأت المسرح من السنة الثانية بالكلية و من يومها اصبح يقال بيومي يدرس المسرح و يهوي الفنون الجميلة.

وأ ضاف قائلا: " كان الفنان ماجد الكدواني دفعتي في كلية الفنون الجميلة، و هو الوحيد في الدفعة الذي دخل معهد فنون مسرحية، ولظروف عملي لم استطع دخول المعهد، وعوضت ذلك بالعمل الكثير و عمري ما تصورت انني سوف اشتهر وكنت راضي بعدد الجمهور القليل الذي كان يعرفني في المسرح، وزملائي كانوا يتعاملون معي بمبدأ لو كان لي نصيب من الشهرة كنت اخذتها من زمان'

وروي بيومي فؤاد احد المواقف التي تعرض لها في بداية مشواره مع المخرج شريف عرفة قائلا : "في اعمال السيرة الذاتية يتم اختيار الممثل للشبه من الشخصية وليس لكفائته، ففي فيلم "حليم" كنت اقدم شخصية احمد فؤاد حسن وهو صغير، فكنت كل يوم اسأل شادي الفخراني مساعد المخرج وقتها عن السيناريو و الحوار الذي سوف اقدمه، فكان في كل مرة يقول لي اننا سوف نقدم مشهد بدون كلام، وفي احد الايام سألت الاستاذ شريف عرفه مخرج العمل هل شخصية احمد فؤاد حسن كان اخرس لاني علمت فيما بعد أن شادي كان يخجل من ابلاغي بان الدور صامت .

واشار بيومي فؤاد الي ان 85٪ من الأعمال التي يقدمها خلال العام بتكون خجل منه لانه لا يحبذ رفض أي دور يعرض عليه وقال : شركات الإنتاج اصبحت تجعلني اصور ثم بعدها اوقع العقود .

و عن تكرار تجربة تقديم البرامج قال: استعد لعرض برنامج جديد علي قناة نادي الاهلي، سوف استضيف خلاله كبار نجوم الزمالك، لاننا في الفترة الأخيرة اصبحنا نري تعصب كبير في الجمهور ، وتنمر بين الفرقتين.

وتحدث الدكتور اشرف زكي قائلا: بيومي فؤاد عمره ما بيقيس الدور، استطاع ان يجعل من الدور مؤثر حتي لو كان صغير.

واتلقي تليفون اسبوعيا من بيومي فؤاد يسألني عن احتياجات الزملاء في النقابة، لاننا نقابة تقوم علي التكافل، فلا اتذكر اني في يوم تحدثت اليه لاطلب منه شيء لزميل ورفض ولكني اطلب منه ان يتأني في اختياراته، وان يعيد النظر في آليات الشغل، فنحن نحتاج الي كتابة التاريخ كفنانين .

ومن جانبه وجه الفنان محسن منصور سؤال الي الفنان بيومي فؤاد، حول اسرته و مدي تحمل زوجته كل هذا البعد عن المنزل فقال: زوجتي تحملت معي الكثير منذ بداية مشواري، فايام مسرح الهواه كنت ادرس في مركز الابداع من 5 المغرب الي 5 الصبح ثاني يوم، لاخرج علي عملي، فهي تعودت علي الغياب، وهي راضيه لانها تعلم اني احب التمثيل، وانا اقدم الشئ الذي احبه.

وتحدث الناقد محمد الروبي عن بيومي فؤاد وعن تجربته في المسرح ورأيه في أدائه وطالب الدكتور أشرف زكي برحلة فنية لبعض النجوم الي المعهد العالي للفنون المسرحية ليشاهدوا ما يحدث من تطوير ، كما تحدثت الفنانة القديرة سميحة أيوب عن بيومي فؤاد وذكرت اول عمل ساهدته فيه واعجبت بدائه وهو مسلسل " موجة حارة " وذكرت عدة أعمال أخري قدمها النجم بيومي فؤاد ونالت اعجابها ، كما تحدثت عن العمل الذي جمعهما سويا وهو مسلسل " سكر زيادة " وقالت انه فنان مبدع يضيف للدور الذي يقدمه نكهة وافيهات جميلة .

وقال الفنان محسن منصور شهادته في بيومي فؤاد قائلا : هو فنان ملهم لجيل لانه نموذج للاجتهاد والنجاح والصبر حتي الوصول للنجونية واوجه له تساؤل حول علاقته باسرته ومدي تفهمهم لغيابه وانشغاله الدائم فقال : الحمد لله فقد رزقني الله بزوجة متفهمة واحاول بقدر الامكان التواجد فاحيانا بعد انتهائي من التصوير صباحا اعود للمنزل واذهب بابنتي للمدرسة او انتظرها عند الخروج فهذا هو الوقت الوحيد الذي استمتع فيه معها .

وانتهت الندوة بكلمة للمخرج مازن الغرباوي شكر فيها النجم بيومي فؤاد علي حضوره وقبوله التكريم لأنه فنان مسرحي من الدرجة الأولي وقدم للمسرح الكثير من الأعمال .