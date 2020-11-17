حمادة هلال يشارك جمهوره بفيديو من حفل القرية العالمية في دبي

شارك المطرب حمادة هلال، جمهوره ومتابعيه بـ فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهر "هلال" في الفيديو من حفل القرية العالمية بدبي، وعلق على الفيديو قائلاَ:" من حفل القرية العالمية بـ دبي، ونال اعجاب العديد من متابعيه.

يذكر أن الفنان حمادة هلال قال إنه يقدم الاعتذار عن أغنية "الشرع محللى أربعة"، وما أثارته من جدل، مشددًا على أنه شخص يراعى القيم الأخلاقية والاجتماعية في الفن الذى يقدمه إلى جمهوره.

وتابع:" أنا عندى ثقافة شوية ومنذ سنوات لم تحدث أعمالى أية مشاكل..أنا بخاف على البيوت جدًا وبحترم ثقافة الأشخاص.. وأنا واحد بخاف ربنا".

