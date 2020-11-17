خاص| المخرج الفلسطيني محمد خميس يكشف لـ دوت الخليج تفاصيل فيلم تأشيرة خروج

يستعد مخرج الافلام الوثائقية محمد خميس لعرض الفيلم الروائى "تأشيرة خروج" الذي تدور أحداثه حول قضية فلسطينية.
وكشف محمد خميس تفاصيل الفيلم في تصريحات خاصة لصدي البلد قائلا:" فيلم تأشيرة خروج هو فيلم روائي طويل من إخراجي و المنتج مالك رجب و تأليف الكاتبة ايناس الحجة، تناول الفيلم قصة عائلة فلسطينية تعيش في قطاع غزة و يتعرضون لعدة مواقف تعكس فيها واقعهم المعيشي و الحرمان من الكثير من حقوقهم الأساسية كحرمان الطفل محمد و أخته أمل من الدراسة لوضعهم الصعب حيث أمل تترك المدرسة من أجل أن تعتني بعائلتها بعد استشهاد أمها بقذيفة من الحرب الأخيرة على غزة بسبب العدوان الإسرائيلي عليها ، و محمد يترك المدرسة غصبًا لمساعدة والده في عمله كمزارع".
وأكمل "خميس" قائلا:" لن يكن لدى الأب أي حيلة في منح أطفاله حقوقهم؛ فقد كان ملزمًا بذلك، و قضية الحرمان الأكبر هي تلقي العلاج اللازم للطفل محمد فكان وضع بلاده لا يسمح له بالخروج من غزة للعلاج و كأنهم يرموننا تحت الأنقاض و نحن على قيد الحياة؛ و لأننا نعيش في بلدٍ كهذا يحق لنا الخروج منها بعد الموت قررنا أن نعرض لكم قصةً حقيقية تحدث لكلِ منا هنا بأساليبٍ مختلفة و طرقٍ عديدة و تنوع ذلك يكون حسب قدر كل منا.
يذكر ان حقق مخرج الافلام الوثائقية الفلسطيني محمد خميس نجاحا كبيرا علي مستوي العالم خاصة بعد تقديم فيلمه الوثائقي "نحو النجاح"، واطلقت عليه احدي الصحف "السويدية" لقب "المخرج الصغير".
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