عائشة بن أحمد تحتفل باختيارها ضمن لجنة تحكيم المهرجان المغاربي للفيلم

ونشرت عائشة بن احمد صورة لها وعلقت قائلة "فخورة و سعيدة باختياري ضمن لجنة تحكيم المهرجان المغاربي للفيلم بوجدة في دورته التاسعة.#المهرجان_المغاربي_للفيلم ". وشاركت الفنانة عائشة بن احمد في بطولة فيلم الفلوس مع تامر حسني وخالد الصاوي وزينة من إخراج سعيد الماروق وتأليف محمد عبد المعطى. الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن حول أزمة الثقة بين الناس والتى تتسبب فى كثير من المواقف

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