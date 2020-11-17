عائشة بن أحمد تحتفل باختيارها ضمن لجنة تحكيم المهرجان المغاربي للفيلم

احتفلت الفنانة التونسية عائشة بن احمد، على اختيارها ضمن لجنة تحكيم المهرجان المغاربي للفيلم في دورته التاسعة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث نشرت "بن احمد" صورة لها وعلقت قائلة "فخورة وسعيدة باختياري ضمن لجنة تحكيم المهرجان المغاربي للفيلم بوجدة في دورته التاسعة.#المهرجان_المغاربي_للفيلم ".

يذكر ان شاركت عائشة بن احمد في بطولة فيلم "الفلوس" مع تامر حسني وخالد الصاوي وزينة من إخراج سعيد الماروق وتأليف محمد عبد المعطى.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن حول أزمة الثقة بين الناس والتى تتسبب فى كثير من المواقف .

وشاركت أيضا في بطولة فيلم " توأم روحي" ويدور الفيلم في إطار رومانسي، يقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

