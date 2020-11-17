نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روجينا تروج لـ حلقتها اليوم ببرنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة روجينا، جمهورها ومتابعيها بـ صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهرت "روجينا" في الصورة برفقة زوجها الفنان أشرف زكي والاعلامية إسعاد يونس من برنامج " صاحبة السعادة"، وعلقت على الصور قائلة:" استمتعت بذكرياتى انا واشرف مع صاحبة السعادة يارب الحلقة تعجبكم ان شاء اللة النهاردة الساعة ١١ ".

يذكر أن آخر أعمال روجينا مسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي وأحمد فهمي وعمر السعيد ومعتصم النهار وخالد الشيوي ورانيا منصور وفراس سعيد وشريف سلامة وصبري فواز وأحمد الشامي ونانسي صلاح، وإنتاج صادق الصباح، وتأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.

وكانت روجينا قد تألقت شهر رمضان الماضي مع الفنان محمد رمضان بمسلسل "البرنس" للمخرج محمد سامي الذي حقق نجاحا كبيرا وقت طرحه علي شاشة "دي أم سي".

