إدوارد يداعب جمهوره بصورة من ذكريات المدرسة: "حد يعرف يطلعني"

شارك الفنان إدوارد، جمهوره ومتابعيه بـ صورة قديمة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهر "ادوارد" في الصورة بين أصدقاء فترة بابه من المدرسة، وعلق على الصورة قائلا: "حد يعرف يطلعني من الصورة دي من ذكريات مدرستي".

يذكر أن إدوارد شارك في موسم رمضان 2020، بمسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان ومحمد علاء وغيرهم من النجوم‎.‎

ودارت أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان ‏الذي ‏يعمل ‏سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين ‏أشقائه ‏الـ6 ‏وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد ‏داش ‏و"رأفت" ‏أحمد فهيم.

