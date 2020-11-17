تكريم ريم البارودي في ندوة دوت الخليج .. صور

حلت الفنانة ريم البارودي ضيفة على موقع دوت الخليج، وتحدثت عن تفاصيل أحدث أعمالها الفنية، وصعوبات عملها كمذيعة، وحقيقة وجود خلافات مع قناة النهار.

وتحدثت ريم البارودي عن إرتباطها بالسوشيال ميديا، ورأيها في غرور بعض الفنانين الشباب الأن على الساحة، كما كشفت عن تفاصيل خضوعها لعدد من عمليات التجميل.

وفي نهاية الندوة التى سننشر تفاصيلها إبتداء من الغد، أجابت ريم البارودي عن مجموعة من الأسئلة التى تعكس شخصيتها داخل المنزل والأمور التي تميل إليها وتحبها.