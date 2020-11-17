نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة سوداء.. سميرة سعيد تغازل جمهورها في أحدث ظهور لها في المقال التالي
ونشرت سميرة سعيد صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة جذابة، حيث اعتمدت على فستان أسود ومكياج جريء أظهر جمال ملامحها، وحازت إطلالتها على إعجاب جمهورها ومتابعيها.
يذكر أن أخر أعمال الديفا سميرة سعيد، تتر مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجمة ريهام حجاج، الذى حقق نجاحا كبيرا خلال شهر رمضان الماضى كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها مدين ومن توزيع نادر حمدى.
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