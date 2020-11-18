ماجي بوغصن تحتفل بتكريمها من مهرجان الفضائيات العربية عبر "تويتر"

احتفلت الفنانة ماجي بوغصن، بتكريمها من مهرجان الفضائيات العربية عن عملها الأخير "أولاد آدم" وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".

حيث كتبت "بوغصن" في تغريدتها عبر "تويتر": "‏تشرفت بتكريمي بمهرجان الفضائيات العربية بمصر الحب..بتشارك الجايزة مع نجوم وفريق عمل ‎#أولاد_آدم ومع المخرج الليث حجو والكاتب رامي كوسا والمنتج جمال سنان بهديها لبلدي ولكل ولاده اللي صامدين فيه رغم كل شي صعب وكل اللي تركوه مُجبرين.. شكرًا لكل المحبين ما في كلمة بتوفيكن حقكن".

وكانت الفنانة ماجي بوغصن أعلنت تعرضها لوعكة صحية خلال تواجدها بالمهرجان قامت على إثرها بالرحيل بعد تسلم الجائزة.

وكتبت ماجي عبر حسابها بتويتر قائلة "‏بعد وصولي عالقاهرة اضطريت للأسف إرجع على بيروت قبل المهرجان بساعات بسبب وعكة صحية مفاجئة.. أنا هلأ كتير منيحة الحمدالله وبحالة جيدة جدًا.. بعتذر كتير من القيّمين على مهرجان الفضائيات العربية على استحالة بقائي.. كنت حابّة كون بيناتكن واستلم الجائزة اللي أنا فخورة فيها جدًا".

