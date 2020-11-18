مهرجان الفضائيات العربية يكرم أحمد علي كأفضل مهندس ديكور لعام 2020

حصد المهندس أحمد علي، على جائزة التميز والإبداع خلال مهرجان الفضائيات العربية في دورته الحادية عشر برئاسة الإعلامى أحمد عليوة، والذي أقيم أمس داخل أحد الفنادق الشهيرة في مدينة نصر، وذلك كأفضل مصمم ديكور وأثاث لعام 2020.

ومن جانبه أعرب المهندس ومصمم الأثاث أحمد علي، رئيس مجلس إدارة شركة آرت هاوس، عن سعادته بهذا التكريم، وسط هذا الحشد الكبير من نجوم الفن والإعلام.

وتم تكريم خلال المهرجان عدد من نجوم الفن والإعلام الأفضل لهذا العام، وكانت أهدت إدارة مهرجان الفضائيات العربية هذه الدورة تخليداً لذكرى الفنانة رجاء الجداوي وبحضور أهم رؤساء القنوات الفضائية والشخصيات العامة وكبار الإعلاميين ونجوم.

وعن جوائز استفتاء الجمهور تم تكريم يسرا كأفضل ممثلة في دراما ٢٠٢٠ وفاز محمد رمضان بأفضل ممثل واهدي الجائزة للزعيم عادل إمام وفازت نيللي كريم بأفضل ممثلة كوميدية .

كما تم تكريم هاني البحيري كأفضل مصمم أزياء لعام ٢٠٢٠ وبسمة وهبة سفيرة النوايا الحسنة وإيهاب جلال مؤسس فضائية النهار والمخرج سامح عبد العزيز وخالد انور أفضل ممثل شاب ومهاد نصار أفضل ممثلة شابة .. بالإضافة الى تكريم إسلام ابراهيم .

وعن جوائز الإبداع فاز كل من صابرين وشريف منير والتميز لدرة ونجلاء بدر ونسمة محجوب.