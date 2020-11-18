أستاذ ويقول اللي هو عايزه.. رد غير متوقع من محمد رمضان بعد هجوم عزت العلايلي ..فيديو

رد الفنان محمد رمضان، على هجوم الفنان عزت العلايلي عليه، بعدما وصفه بأنه مريض شهرة.

وقال محمد رمضان، فى تصريحات لـ "دوت الخليج"، "عزت العلايلي يقول ما يرد، فهو أستاذنا، وله تاريخ كبير من الفن".

واحتفل الفنان محمد رمضان، بحصوله على جائزة التميز والإبداع من مهرجان القنوات الفضائية على دوره في مسلسل "البرنس".

ونشر محمد رمضان، صورة جديدة مع الجائزة، معلقا عليها "جائزة أحسن ممثل من مهرجان القنوات الفضائية عن مسلسل #البرنس#ثقة_في_الله_نجاح #2020".

وشارك محمد رمضان مؤخرا في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل "البرنس" مع عدد من نجوم الفن.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.