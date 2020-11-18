شهيرة: وحيد حامد أراد مشاركة محمود ياسين بالجماعة ٢ ولكن حالته الصحية لم تسمح

قالت الفنانة شهيرة ان وحيد حامد تواصل معي واراد مشاركة محمود ياسين بمسلسل الجامعة الجزء الثانى ، و اكد لها انه يكتب الجزء الثانى من المسلسل و في دماغه محمود ياسين ، ولكنها اجابت عليه بانه لن يستطيع بسبب حالته الصحية .



وأضافت شهيرة خلال لقاءها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على قناة الحياة ، انه بالرغم من حالته الصحية الا انه كان دائما بيفكر في الشغل و انه عاوز يمثل ويشتغل اكثر واكثر.



وعلي جانب اخر اشارت شهيرة الى ان محمود ياسين كان هو الحياة بالنسبة لها ، واخر كلماته بالحياة خدى بالك من نفسك والأولاد.