قالت الفنانة شهيرة ان وحيد حامد تواصل معي واراد مشاركة محمود ياسين بمسلسل الجامعة الجزء الثانى ، و اكد لها انه يكتب الجزء الثانى من المسلسل و في دماغه محمود ياسين ، ولكنها اجابت عليه بانه لن يستطيع بسبب حالته الصحية .
وأضافت شهيرة خلال لقاءها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على قناة الحياة ، انه بالرغم من حالته الصحية الا انه كان دائما بيفكر في الشغل و انه عاوز يمثل ويشتغل اكثر واكثر.
وعلي جانب اخر اشارت شهيرة الى ان محمود ياسين كان هو الحياة بالنسبة لها ، واخر كلماته بالحياة خدى بالك من نفسك والأولاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شهيرة: وحيد حامد أراد مشاركة محمود ياسين بالجماعة ٢ ولكن حالته الصحية لم تسمح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.