شهيرة : محمود ياسين " حياتي" واآخر كلماته " خدي بالك من نفسك والأولاد

قالت الفنانة شهيرة ان زوجها الفنان لواحد محمود ياسين كان هو الحياة بالنسبة لها .



وأضافت شهيرة خلال لقاءها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على قناة الحياة ، ان اخر مشهد لمحمود ياسين كان بالمستشفى ، و أجهزة جسمه بدأت بالضعف و بالرغم من ذلك كانت حالته الذهنيه عاليه جدا و مركز في كل حاجة .



و تابعت:«حتى اننا اعتقدنا انه شفى ، و اخر أربعة أيام أصيبت بنزلة شعبية و الدكاترة منعونى من زيارته ، و كنت بكلمه في التليفون و قالى خدى بالك من نفسك و الأولاد».