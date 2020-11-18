أخبار الفن| محمد رمضان يرد على هجوم عزت العلايلي.. وتعليق جريء من رغدة عن غرور الفنانين الشباب

نشر "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها:

تكريم ريم البارودي في ندوة دوت الخليج .. صور



حلت الفنانة ريم البارودي ضيفة على موقع دوت الخليج، وتحدثت عن تفاصيل أحدث أعمالها الفنية، وصعوبات عملها كمذيعة، وحقيقة وجود خلافات مع قناة النهار.



عندهم نقص.. تعليق جريء من رغدة عن غرور الفنانين الشباب



تحدثت الفنانة رغدة عن رأيها فى غرور بعض الفنانين الشباب، وشعورهم بنجومية مبكرة.

شيري عادل لـ دوت الخليج: من حق الجمهور التدخل فى الحياة الشخصية للفنان



تحدثت الفنانة شيرى عادل فى تصريحات لـ دوت الخليج عن رأيها فى انتقاد الجمهور بشكل حاد للفنان، وتدخلهم في حياتهم الشخصية بشكل كبير.



أستاذ ويقول اللي هو عايزه.. رد غير متوقع من محمد رمضان بعد هجوم عزت العلايلي ..فيديو



رد الفنان محمد رمضان، على هجوم الفنان عزت العلايلي عليه، بعدما وصفه بأنه مريض شهرة.



قبل عرضه.. التفاصيل الكاملة للفيلم الأخير لـ الراحل شعبان عبد الرحيم



أعلنت شركة السهام للإنتاج الفني عن قرب عرضها للفيلم الأخير للمطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم والذي قام ببطولته والانتهاء من تصوير آخر مشاهده بالفيلم قبل وفاته بأيام قليلة.