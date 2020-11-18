أنغام تروج لـ اسمك حبيبي بصورة جديدة.. شاهد

نشرت الفنانة أنغام، صورة جديدة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من كواليس تصوير كليب أغنيتها الجديدة "اسمك حبيبي".

وعلقت أنغام، على الصورة "اسمك حبيبي وش تبيني أسميك مالك اسم فالقلب الا حبيبي #أنغام #اسمك_حبيبي شوفوا كليبات البوم #مزح كاملة على قناة روتانا على اليوتيوب ".

وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مؤخرًا، ألبوم "مزح" للفنانة أنغام، عبر القناة الرسمية لروتانا على اليوتيوب.

ويضم ألبوم "مزح" عددًا من الأغاني منها "غريب، آخر لقاء، بعض الخطأ، لا تستغرب، أدور، ابطي علي، تسلم يدينه، طاولة، ألف آسف، هنا وهناك، ثلاث حروف".

وتتعاون "أنغام" في الألبوم مع عدد من الشعراء، من بينهم بندر بن عبدالمحسن، وعبد الرحمن بن مساعد، وسعود بن عبدالله، وواحد، والجادل، وقوس، وغيرهم"، ومن الموزعين "خالد عز، ووليد فايد، وعصام الشرايطي، ورأفت، وبشــار سلطان، وآخرون.