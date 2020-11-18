قالت الفنانة شهيرة إن زوجها الراحل محمود ياسين سجل القرآن بصوته و كان حلمه أن يظهر للناس.
وأضافت شهيرة خلال لقائها مع الإعلامى الدكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على قناة الحياة : للأسف انا مش عارفة التسجيل ده فين وأناشد اللى عنده التسجيل ده يظهره .
وعلي جانب آخر قالت الفنانة شهيرة ان اول تشخيص من جراح المخ و الاعصاب الدكتور حسن حسنى انه لديه تصلب في الشرايين أدى الى زهايمر في بدايته من 7 سنوات وانه كان واعيا ويعلم من حوله وخاصة أنا و الأولاد ، وزملاءه وبخاصة نور الشريف وباقي النجمات وحتي رجاء الجداوي علي الرغم من انهما لم يتشاركا كثيرا سينمائيا ولكن مجرد أن مر اسمها عرفها واتصل بها وفرحت كثيرا.
وعن وفاة عدد من النجوم قالت شهيرة : هو علم بوفاة محمود عبد العزيز ونور الشريف ولكني لم اعلن له عن وفاة فاروق الفيشاوي لانه صديق جدا ومقرب منه ويحبه كثيرا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفاجأة.. محمود ياسين سجل القرآن بصوته قبل وفاته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.