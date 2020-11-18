مفاجأة.. محمود ياسين سجل القرآن بصوته قبل وفاته

قالت الفنانة شهيرة إن زوجها الراحل محمود ياسين سجل القرآن بصوته و كان حلمه أن يظهر للناس.

وأضافت شهيرة خلال لقائها مع الإعلامى الدكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على قناة الحياة : للأسف انا مش عارفة التسجيل ده فين وأناشد اللى عنده التسجيل ده يظهره .

وعلي جانب آخر قالت الفنانة شهيرة ان اول تشخيص من جراح المخ و الاعصاب الدكتور حسن حسنى انه لديه تصلب في الشرايين أدى الى زهايمر في بدايته من 7 سنوات وانه كان واعيا ويعلم من حوله وخاصة أنا و الأولاد ، وزملاءه وبخاصة نور الشريف وباقي النجمات وحتي رجاء الجداوي علي الرغم من انهما لم يتشاركا كثيرا سينمائيا ولكن مجرد أن مر اسمها عرفها واتصل بها وفرحت كثيرا.

وعن وفاة عدد من النجوم قالت شهيرة : هو علم بوفاة محمود عبد العزيز ونور الشريف ولكني لم اعلن له عن وفاة فاروق الفيشاوي لانه صديق جدا ومقرب منه ويحبه كثيرا.