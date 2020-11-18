فتح باب التسجيل في منصة دعم الأفلام بـ مهرجان مالمو للسينما العربية

أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية يعلن عن فتح باب التسجيل للمشاركة في منصة دعم الأفلام الطويلة الروائية والوثائقية في مرحلة ما بعد الإنتاج للعام 2021.
ويواصل المهرجان السويدى للعام السابع على التوالي دوره كمنصة دعم مشروعات الأفلام الطويلة (الروائية والوثائقية) في مرحلة ما بعد الإنتاج
المهرجان سيعقد في دورته الحادية عشر في الفترة ما بين 2 و7 أبريل 2021.
تعتبر أيام مالمو لصناعة السينما (سوق ومنتدى مهرجان مالمو سابقًا) المنصة الأولى عالميًا للتعاون والإنتاج المشترك بين دول الشمال والعالم العربي.
باب التقديم لمنصة دعم مشروعات الأفلام الطويلة في مرحلة ما بعد الإنتاج مفتوح حتى تاريخ ٣١ يناير ٢٠٢١ وسيتم الإعلان عن المشروعات المختارة في تاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢١
هذا وستعقد الدورة السابعة من أيام مالمو لصناعة السينما في الفترة ما بين ٣و٦ أبريل ٢٠٢١
وقد حددت إدارة المهرجان بعض الشروط للتقديم منها:
أن يكون مخرج الفيلم عربي أو من أصول عربية، وأن يكون الفيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج، وألا تقل مدة الفيلم عن 70 دقيقة لفئة الفيلم الروائي و50 دقيقة لفئة الفيلم الوثائقي.
ويرحب المهرجان بالمشاريه المتوفر منها 20 دقيقة جاهزة للعرض، ويجب أن تحتوي مشروعات الأفلام على ترجمة باللغة الإنجليزية، أن تكون كل المستندات المقدمة باللغتين العربية والإنجليزية.
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