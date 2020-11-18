شهيرة تكشف قصة حبها بـ محمود ياسين وعلاقته باعتزالها الفن

قالت الفنانة "شهيرة": "لما كنت بزعل من الفنان الراحل محمود ياسين؛ كنت بروح ليه وأقول له حقك عليا يا حبيبي وأبوسه وأطيِّب خاطره".
وأضافت "شهيرة" خلال لقائها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على قناة الحياة ، ان محمود ياسين كان مؤدبًا وخلوقًا مع أهل بيته قبل الناس اللى بره، وأن سر استمرار حياتهما الزوجية؛ هو التفاهم بينهما، مؤكدة "أنا ضحيت بالتمثيل من أجل محمود ياسين والأولاد".
وأشارت إلى أنها خُطبت لمحمود ياسين وهي في "ثانية معهد تمثيل" وكانت الخطوبة أثناء تصوير فيلم "صور ممنوعة" وكان بيقولى: "انتى لازم تقفى معايا وفي ضهري وأنا بطلع السلم، وأنا وافقت".
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