بعد إصابة زوجته بـ كورونا.. ماجد المصري يعلن عن نتيجة المسحة الخاصة به وأسرته

أكد الفنان ماجد المصري، إصابة زوجته رانيا أبو النصر، بـ فيروس كورونا، وذلك بعد قيامها بعمل مسحة طبية وجاءت إيجابية.

ونشر ماجد المصري صورة عبر انستجرام وعلق قائلًا "الحمدلله.. بعد إصابة زوجتي.. عملت أنا وأولادي المسحة للتأكيد.. والحمد لله سلبية.

وهنعمل مسحه تانيه لمراتي وان شاء الله خير. وربنا يشفي كل مريض ????"

وأكد ماجد المصري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن زوجته لم يظهر عليها أعراض فيروس كورونا، وأن حاسة الشم والتذوق بحالة جيدة لديها.

وتابع ماجد المصري، أنه قام بعمل مسحة طبية هو وجميع عائلته للاطمئنان على صحتهم، خوفا من انتقال فيروس كورونا لهم من زوجته.

وأوضح الفنان ماجد المصري، أنه لم يذهب لحضور مهرجان الجونة السينمائي هذا العام رغم توجيه دعوة حضور له ولزوجته، ولكنه اعتذر عن الحضور.

ووجه الفنان ماجد المصري رسالة إلى المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا واتباع كافة الاحتياطات اللازمة لعدم إصابتهم بكورونا.