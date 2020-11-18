بـ لوك جديد.. ريهام سعيد تنشر صورة من مسلسلها وادي الجن

نشرت الفنانة والإعلامية ريهام سعيد صورة جديدة لمتابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ريهام سعيد علي افيش مسلسلها الجديد وادي الجن بلوك مرعب بالأبيض والأسود يليق بالشخصية التي تؤديها بالمسلسل.

مسلسل "وادي الجن" من إخراج حسام الجوهري، وبطولة عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب من بينهم خالد كمال وبشرى، ومن السعودية عبد الرحمن اليماني ومحسن منصور، ومن سوريا فراس سعيد، ومن العراق شمم الحسن، ومن لبنان سنتيا خليفة.

كما يجسد بطولة المسلسل العديد من الفنانين الشباب منهم يوسف عثمان وليلى أحمد زاهر وهنا داوود وحسن مالك، ليلى مذيعة سابقة في قناة دريم ممثلة وموديل قدمت العديد من الأعمال الفنية بتونس.