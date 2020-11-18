حقيقة إصابة ماجد المصري بـ فيروس كورونا من زوجته

أعلنت رانيا أبو النصر-زوجة الفنان ماجد المصري- عبر حسابها على تطبيق انستجرام، عن نتيجة المسحة الطبية لزوجها وأولادهما، وذلك بعد ما أعلنت إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكتبت زوجة ماجد المصري، عبر ستوري انستجرام: «الحمد لله ماجد والولاد عملوا المسحة والنتيجة طلعت negative.. أنا الحمد لله كويسة، مش حاسة بأي أعراض، علشان كده هعمل مسحة تانية في مكان تاني علشان اتأكد.. ادعولي تطلع negative».

يأتي ذلك بعد ما أعلنت زوجة ماجد المصري، عن إصابتها بفيروس كورونا من خلال خاصية استوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكتبت رانيا: "عملت مسحة امبارح وطلع عندي كورونا أي حد كان مختلطًا بيا الفترة اللي فاتت ياريت يطمن.. ادعولي بالشفا".

وفي سياق آخر، عبر الفنان ماجد المصري، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها عن مشاركته في مسلسل "الوجه الآخر" الذى يخوض به ثاني بطولاته في مجال الدراما.

وقال ماجد المصري، في تصريح لـ"دوت الخليج": "إنه لا مانع لدى من تقديم جزء ثانٍ من مسلسل "الوجه الآخر" خاصة أن العمل يحتاج إلى هذا الأمر".

تابع: أنا من مؤيدي مسلسلات الأجزاء خاصة أن الأحداث تتطلب هذا والجمهور يفضل هذه النوعية من الأعمال منذ فترة طويلة.

وأضاف ماجد: أن البطولة الجماعية أثبتت نجاحها خاصةً في الفترة الحالية، وهناك أكثر من عمل تفوق مؤخرًا.

ويناقش مسلسل "الوجه الآخر" العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا في إطار درامي تشويقي.