حسيت بشكشكة في وشي.. شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لـ السحر الأسود

قالت الفنانة شهيرة إنها كانت تسمع عن أن هناك سحرًا وأعمالاً في الوسط الفني، لكنها لا تفكر فيها، طالما لم تؤثر على حياتها وزوجها وأولادها.

وأضافت "شهيرة" خلال لقائها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على قناة الحياة، "أنها في سنة كانت عاملة اكبر توزيع وأخذت جوائز كتير، وفجأة لقيت نفسي مش قادرة أحط مكياج على وجهي وأشعر بشكشكة في وجهى، حتى إنى سافرت باريس وقالوا لى معندكيش حاجة".

وتابعت شهيرة أن هناك أشخاصًا لما عرفوا اللى حصل لى قالوا لى دا سحر وفلانة هي اللى عملته لأنها متخصصة في السحر والأعمال، لكن أنا مقدرش أكد ده.

وعلى جانب آخر قالت الفنانة شهيرة: محمود ياسين فوجئ بحجابى ولم يعترض وقال لى بس انتى عارفة إنك كده هتبطلى التمثيل وما ينفعش.

وأضافت "شهيرة" أنه كان مندهشًا جدا من القرار لأنه عارف إنى بحب التمثيل أد إيه لكنى كنت مصرة على قرارى.