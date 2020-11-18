بدون مكياج.. ميريهان حسين تتألق عبر إنستجرام

ونشرت ميريهان حسين عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها بدون مكياج، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.
يذكر أن آخر أعمال ميريهان حسين كان مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني ونسرين طافش، إسلام جمال، تامر شلتوت، عفاف شعيب، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً وقت عرضه.
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