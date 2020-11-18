جوجل يحتفل بالذكرى 71 لميلاد أحمد زكي..بالصورة

أحمد زكي تصدر واجهة محرك البحث "جوجل" اليوم، احتفالاً بالذكرى 71 لميلاد الفنان الراحل أحمد زكي.

جوجل يحتفل بذكرى ميلاد أحمد زكي

واحتفل محرك البحث الأشهر عالمياً "جوجل" بذكرى ميلاد الفنان أحمد زكي الـ 71، وغير واجهته الرئيسية بصورة للفنان الراحل احتفالاً بذكرى ميلاده، وكذلك أرفق جوجل مع الصورة عدة رموز تعبيرية للإشارة إلى أبرز أفلام أحمد زكي ومنها "النمر الأسود"، ورمز الكاميرا لفيلم "اضحك للصورة تضحك حلوة" و الكابوريا على فيلم "كابوريا"، بالإضافة إلى فيلم "أربعة في مهمة رسمية".

الذكرى 71 لميلاد أحمد زكي

وتمر الذكرى 71 لوفاة أحمد زكي اليوم 18 نوفمبر، وهو اليوم الذي ولد به بقريته في مدينة الزقايق، شمال القاهرة، قبل أن ينتقل للعاصمة لدراسة فنون المسرح والتمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، قبل أن يبدأ رحلته الفنية في نهاية الستينيات، وكانت أولها في فيلم بعنوان "ولدي" مع الفنان فريد شوقي عام 1971، قبل أن ينطلق في نجوميته في فترة السبعينيات والتي بدأها بأول دور بطولة أمام سعاد حسني في فيلم "شفيقة ومتولي" عام 1978، وقبل أن يصبح من أهم نجوم السينما المصرية عبر تاريخها.

وقدم أحمد زكي في بداياته الفنية عدة أدوار بارزة في المسرح مثل دوره في مسرحية "مدرسة المشاغبين" مع عادل إمام وسعيد صالح ويونس شلبي، قبل أن يكرر عمله مع سعيد صالح ويونس شلبي في مسرحية "العيال كبرت"، قبل أن يصبح من نجوم الصف الأول في فترة الثمانينات والتي قدم بها أشهر أفلامه، ومن أبرز أعماله في تلك الفترة فيلم "الباطنية"، "عيون لا تنام"، "موعد على العشاء" مع سعاد حسني وحسين فهمي، "طائر على الطريق"، "النمر الأسود"، "الراقصة والطبال"، "زوجة رجل مهم"، "البرنس"، "أربعة في مهمة رسمية"، "البريء"، "البداية"، "البيه البواب"، و "شادر السمك" وغيرها.

مسيرة الفنان أحمد زكي

واستمرت مسيرة الفنان أحمد زكي بالسينما في فترة التسعينيات والتي قدم بها أفلام "أرض الخوف"، "كابوريا"، "مستر كاراتيه"، "ضد الحكومة"، "سواق الهانم"، "ناصر 56"، "الرجل التالت"، "هيستريا"، "حسن اللول"، "البيضة والحجر"، "الهروب"، "استكوزا" وغيرها، قبل أن يختتم مسيرته في بداية الألفينيات بعدة أعمال منها فيلم "أيام السادات" و "معالي الوزير"، وآخرها فيلم "حليم" والذي توفي في نهاية تصويره عام 2005، وقبل عرض الفيلم عام 2006.