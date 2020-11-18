شهيرة تحكي كواليس الأيام الأخيرة في حياة محمود ياسين:"لم ينس أحداً من أسرته رغم ألزهايمر"

الفنانة المعتزلة الشهيرة حلت ضيفة على برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، في أول ظهور إعلامي لها بعد وفاة زوجها الفنان محمود ياسين، وكشفت تفاصيل أيامه الأخيرة وأسرار جديدة عن مرضه بألزهايمر.

شهيرة تتحدث عن محمود ياسين في أول ظهور إعلامي بعد وفاته

وقالت شهيرة في تصريحاتها بالبرنامج، إن زواجها بمحمود ياسين يعتبر من أنجح الزيجات في الوسط الفني، بعدما امتدت علاقتهما لما يقارب 50 عام، وتحدثت عن ذكرياتها معه في أول ظهور إعلامي بعد وفاته، وقالت إنها تعرفت عليه في إحدى الأعمال التي جمعتهما، وكانت في تلك الفترة في المرحلة الجامعية، وهو كان في بداياته وفي بداية صعود نجمه في السينما المصرية.

شهيرة: محمود ياسين طلب مني اعتزال الفن

وأضافت الفنانة شهيرة إنها عارضت في البداية فكرة الزواج مبكراً من محمود ياسين، بسبب طموحاتها الفنية وانشغالها في الدراسة، إلا إنه طلب منها ترك العمل والتفرغ للأسرة ولمساندته في عمله، وذكرت إنه قال لها إنه في فترة صعوده وبدايات نجوميته لذلك يحتاج إلى مساندتها له والعمل معه بالإضافة إلى رعاية الأسرة، ووافقت شهيرة على الزواج منه واعتزال الفن.

شهيرة تكشف عن كواليس الأيام الأخيرة من حياة محمود ياسين

وتذكرت شهيرة تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الراحل محمود ياسين، وقالت إنه لم يترك وصية لأنه كان يثق بها ويعرف كيف ستتصرف فيما يريده بدون أن يتكلم، وأضافت إنه كان بحالة معنوية مرتفعة في المستشفى، وكان في حالة وعي تفوق الحالة التي كان عليها قبل المستشفى، للدرجة التي جعلته يتحدث مع أفراد أسرته ومعها في مكالمة طويلة بالإضافة إلى مزاحه مع ابنه، وكشفت إنه أخبرهم إنه بخير ولا يشكو من أي شيء قبل وفاته بلحظات.

وقالت شهيرة إن محمود ياسين عانى من مرض تصلب الشرايين، وهو السبب الذي أثر على ذاكرته، وكشفت إن الطبيب أخبرها إنه يعاني من بوادر ألزهايمر، ولكن حتى لو أصيب به فلن تكون شدة المرض قوية، وأضافت إنه لم ينس أي أحد من عائلته ولم ينس إنه محمود ياسين ولم يتوه عن الأسرة أو نفسه، وذكرت إنها كانت تتخوف من أن ينسى أحد من أحفاده أو أبنائه، وإنها كانت ستموت لو لم يتذكرها محمود ياسين في لحظة ما.