أول رسالة من محمد صلاح للجمهور بعد إصابته بفيروس كورونا:"سأعود قريباً"

محمد صلاح، نجم الكرة العالمية، أقلق الجمهور مؤخراً على حالته الصحية بعد إصابته وزوجته بفيروس كورونا، ووجه أول رسالة للجمهور بعد أيام من إعلان إصابته.

محمد صلاح يوجه رسالة للجمهور بعد إصابته بكورونا

ونشر محمد صلاح تغريدة على حسابه بتويتر، وجه بها أول رسالة للجمهور بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا، ووجه الشكر إلى جمهوره على دعمهم ورسائلهم إليه بعد إصابته وعبر عن ثقته بالعودة سريعاً إلى الملاعب، وقال في تغريدته:" أود أن أشكر الجميع على رسائل الدعم والأمنيات الطيبة، وواثق من العودة للملعب قريباً".

وتفاعل محمد صلاح أيضاً مع مباراة المنتخب المصري مع منتخب توجو، والتي غاب عنها بسبب إصابته بفيروس كورونا، وهنأ زملائه على الفوز، وقال في تغريدة أخرى على تويتر:" مبروك منتخب مصر على الفوز وللجهاز الفني واللاعبين، فوز مهم في ظروف صعبة والقادم أفضل بإذن الله".

محمد صلاح في العزل الصحي بالجونة

ويتواجد محمد صلاح في العزل الصحي بمدينة الجونة هذه الأيام، إنتظاراً لنتيجة المسحة الجديدة والتي ينتظر محمد صلاح أن تأتي سلبية من أجل عودته إلى إنجلترا لاستكمال تدريباته ومبارياته مع ناديه ليفربول، وذلك بعدما قضى أيام في العزل الصحي بالقاهرة فور الإعلان عن إصابته بكورونا، وأعلن أمس أيضاً إصابة زوجته ماغي بفيروس كورونا بعد إجرائها للاختبار، وكشفت التقارير عن عدم إصابة ابنته مكة بالفيروس بعدما أثارت القلق حول انتقال العدوى إليها، ولم يعلق صلاح في تغريدته على وضع عائلته الصحي.

محمد صلاح مهدد بالغياب عن مباريات ليفربول المقبلة

وأصبح محمد صلاح مهدداً بالغياب عن مباريات فريقه ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي بسبب إصابته بفيروس كورونا، ويأمل في اللحاق بمباراة ليستر سيتي أمام فريقه في حال تعافيه خلال اليومين المقبلين، وسط توقعات بعدم لحاقه بالمباراة، وحقق صلاح مع فريقه عدة إنجازات في بداية الموسم الحالي أبرزها تصدره لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي.

ويذكر أن محمد صلاح قد احتفل مؤخراً بحفل زفاف شقيقه في القاهرة، وأقيم له حفل تكريم من جانب اتحاد الكرة المصري، قبل أن ينضم للمنتخب المصري، وأعلن بعدها بأيام قليلة إصابته بفيروس كورونا، وهو ما عرضه لانتقادات أيضاً بسبب تواجده في تجمعات كبيرة في الحفلين، ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن، ويسعى للفوز بلقب الدوري للمرة الثانية مع ناديه بعد فوزه العام الماضي.