فيديو بسمة وهبة تتعرض لحادث محرج أفسد فستانها في حفل تكريمها:"اللي حصل مش طبيعي"

بسمة وهبة انفعلت غاضبة في مهرجان الفضائيات العربية بعد تعرضها لموقف محرج في الحفل، والذي أفسد فستانها في الحفل واضطرها للانسحاب منه واستبدال الفستان.

بسمة وهبة تنفعل بعد تعرضها لموقف محرج في حفل تكريمها

ونشرت بسمة وهبة فيديو على حسابها بانستقرام استعرضت به إطلالتها في حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية، وكشفت عن تعرض فستانها لحادث محرج بعد أن سكبت عليه زجاجات عصير المانجو والفراولة أثناء جلوسها في الحفل، وتتضرر الفستان بالكامل خاصة إنه كان باللون الأبيض، وعبرت بسمة وهبة عن غضبها من الموقف في الفيديو الذي نشرته، وخرجت من قاعة الحفل منفعلة.

بسمة وهبة تستبدل فستانها في حفل مهرجان الفضائيات العربية

وعبرت بسمة وهبة عن غضبها وضيقها مما حدث وعلقت على الفيديو قائلة:"ممكن حد يقولي ايه ده؟"، ورفضت الدخول مجدداً إلى القاعة بعد الذي حدث في فستانها، وقالت بسمة وهبة في تصريحات لها بعد الحفل مع برنامج "إي تي بالعربي"، إن ما حدث معها غير طبيعي، وأبدت استغرابها مما حدث في فستانها، وأضافت إنها سمعت عدة روايات عن ما حدث، ومنها أن يكون الحادث مدبر من أحد الأشخاص الذين كانوا يجلسون بجوارها، أو أن العامل في الحفل كان قاصداً أن يفعل ذلك، وكذلك قد يكون الحادث غير مقصود.

بسمة وهبة تكرم في مهرجان الفضائيات العربية

وقالت بسمة وهبة في تصريحاتها بعد الموقف المحرج، إنها من حسن حظها إنها اصطحبت معها فستانا آخر في الفندق الذي أقيم به الحفل، لأنها كانت في حيرة حول اختيار الفستان الأنسب، واستطاعت ان تستبدل الفستان وتعود لحفل تكريمها ولحقت فقرة تكريمها في الحفل في اللحظات الأخيرة، وقالت إنها قررت أن تقدم صدقات للمحتاجين بعد هذا الموقف وبعد رحلة علاجها الأخيرة، والتي جعلتها تفقد وزنها بشكل كبير.

وكان ظهور بسمة وهبة في حفل مهرجان الفضائيات العربية هو الأول بعد أزمتها الصحية الأخيرة، وبعد رحلة علاجية جديدة في الخارج، أجرت بها جراحة بسبب متاعب في المعدة وبسبب نزيف وكذلك وقاية من نشاط الخلايا السرطانية، لكونها مصابة سابقاً بالمرض، وشاركت الجمهور في الفترة الأخيرة بتفاصيل رحلتها العلاجية في لندن، قبل أن تعود مؤخراً إلى القاهرة.