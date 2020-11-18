أحمد زكي الغائب الحاضر في 2020..جدل على مسلسل عن قصة حياته ومفاجآت في أسراره العاطفية

أحمد زكي تصدر عام 2020 رغم مرور 15 عام على وفاته، بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت حول تقديم مسلسل عن قصة حياته، بالإضافة إلى عدة أحداث أخرى مرتبطة بحياته وأسراره العاطفية ومقتنياته، ونستعرض أبرزها بمناسبة ذكرى ميلاده الـ71 التي تمر اليوم.

أحمد زكي يعود بسبب ضجة تقديم قصة حياته في مسلسل

وتصدر الفنان أحمد زكي اهتمامات الجمهور في عام 2020 بعد الإعلان المفاجئ عن تقديم قصة حياته في مسلسل تلفزيوني، من بطولة الفنان محمد رمضان ومع المخرج محمد سامي، والذي أعلن عن تولي الكاتب الكبير وحيد حامد للمسلسل بصفته أحد أصدقاء الفنان الراحل، إلا أن الأزمات بدأت تتوالى على مشروع المسلسل بعد اعتذار محمد سامي ووحيد حامد عن العمل بسبب صعوبة التحضيرات وضيق الوقت.

واستمر الجدل على مسلسل أحمد زكي بعد إصرار محمد رمضان على تقديم العمل، وتعاقد مع المؤلف بشير الديك على كتابة سيناريو المسلسل، وأثير المزيد من الجدل والتساؤلات حول طريقة تقديم قصة حياة أحمد زكي على الشاشة، خاصة بسبب الأحداث الدرامية والغامضة في حياته، بالإضافة إلى علاقاته بزملائه والذين ما زال بعضهم على قيد الحياة، وكذلك أثير انقسام كبير حول أحقية محمد رمضان في تجسد شخصية أحمد زكي، قبل أن يتراجع الأخير عن المسلسل بحجة انتظار موافقة الورثة على المسلسل.

الكشف عن أسرار عاطفية مفاجئة في حياة أحمد زكي

وشهد عام 2020 أيضاً الكشف عن أسرار جديدة عن أحمد زكي حول حياته العاطفية، والتي كشفها لأول مرة صديقه خبير الماكيير محمد عشوب، والذي قال إن أحمد زكي أراد الزواج من الفنانة وردة بعد طلاقه من زوجته هالة فؤاد، إلا إنه تراجع في اللحظات الأخيرة، وكشف عن عدم موافقة وردة من الزواج بسبب فرق العمر الكبير بينهما، وكشف محمد عشوب عن ارتباطه بفنانة شهيرة أيضاً وتهرب أيضاً من خطبتها في اللحظات الأخيرة، ولمح إلى إنها الفنانة نجلاء فتحي.

أزمة على مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي

ومن الأحداث التي أثارت جدلاً حول الفنان أحمد زكي في 2020، الجدل الذي أثير حول مقتنياته الشخصية في شقته بعد وفاة ابنه هيثم أحمد زكي، حيث اتهم عدد من الأشخاص، رامي بركات، الأخ غير الشقيق لهيثم زكي، بانه باع مقتنيات نادرة للفنان أحمد زكي كانت موجودة داخل شقته، وطالب أشرف زكي والفنانة رغدة وعدة شخصيات بتسليم هذه المقتنيات إلى وزارة الثقافة ومنها بعض ملابس واكسسوارات شخصياته ونسخ من أفلامه والسيناريوهات وغيرها، إلا أن رامي بركات نفى هذا الأمر وأكد إنه لن يفرط في مقتنيات الفنان الراحل.