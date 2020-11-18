لماذا رفض المنتجون تجسيد أحمد زكي دورالبطولة أمام سعاد حسني في "الكرنك"؟

تحل اليوم ذكري ميلاد الفنان الراحل أحمد زكي، الذى رحل عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض، تاركاً خلفه بصمة مميزة فى مجال الفن والتمثيل.

في بداية مشواره الفني شارك أحمد زكي بدور صغير في فيلم "أبناء الصمت" 1974، إلى أن تم اختياره لبطولة فيلم "الكرنك" 1975، ولكن رفضه المنتج رمسيس نجيب، بعد أن بدأ التحضير للفيلم، لكونه أسمر اللون وشعره أجعد، معتبرا أن وقوفه كحبيب أمام سعاد حسني، سيكون غير مقنع على الإطلاق للمشاهدين، وسيعرقل تسويق الفيلم، وهو ما أكده الموزع حسين الصباح، فاعتذر له السيناريست ممدوح الليثي، قائلًا له: "الموزعين اليومين دول يا أحمد زكي بيتحكموا في السينما المصرية".

يذكر أن أحمد زكي، توفي بسبب مضاعفات سرطان الرئة، في 27 مارس عام 2005 عن عمر يناهز ال 55 عاماً.