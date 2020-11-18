قالت الفنانة شهيرة، إنها خشيت على الفنان محمود ياسين قبل رحيله من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولذا منعت أولاده وأحفاده من زيارته.
وأضافت "شهيرة"، خلال حوارها ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي عبر شاشة "الحياة"، "خُفت عليه من الكورونا ومنعت الأولاد من زيارته.. هو مناعته كانت ضعيفة جدا.. كنت بخليهم يشوفوه من بعيد ويسلموا عليه من بعيد لبعيد".
وتابعت: "أنها لما بتزعل من الفنان الراحل محمود ياسين كانت تذهب إليه و تقوله حقك عليا يا حبيبي و أبوسه و أطيب خاطره ، وأن محمود ياسين كان مؤدب و خلوق مع أهل بيته قبل الناس اللى بره ، و ان سر استمرار حياتهم الزوجية التفاهم بينهم ، و انا ضحيت بالتمثيل من اجل محمود ياسين و الأولاد .
وأشارت إلى انها اتخطبت لمحمود ياسين وهي في ثانية معهد تمثيل وأنهم اتخطبوا أثناء تصوير فيلم صور ممنوعة و كان بيقولى انتى لازم تقفى معايا و في ضهري و انا بطلع السلم و انا وافقت.
وغيب الموت الفنان محمود ياسين، يوم الأربعاء 14 أكتوبر بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء في السينما او التلفزيون والمسرح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب كورونا.. شهيرة منعت أولادها من زيارة محمود ياسين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.