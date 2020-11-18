هذه عمان.. أحلام تحتفي مع السلطنة بعيدها الوطني

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام، عبر حسابها على تويتر، أوبريت «هذه عمان» التي تشارك فيه، وتحتفل من خلاله

وتجتمع نخبة من نجوم الفن الخليجي في أوبريت «هذه عُمان» الذي يجمع الأوبريت الفنان محمد عبده “فنان العرب” إلى جانب الفنانين نبيل شعيل وحسين الجسمي وأحلام وفؤاد عبد الواحد والفنان العماني طارق المرهون.

يذكر أن الفنانة أحلام حرصت على طمأنة جمهورها بعد خضوعها لتجربة الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد ضمن حملة وزارة الصحة الإماراتية لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.

وغردت أحلام عبر "تويتر"، قائلة: "مساء الخير اليوم هو اليوم الثالث من التطعيم اللي أخذته لكوفيد 19، الحمد لله كل شيء ممتاز وأنا مرتاحة جدًا وثقتي في بلادي أنها صاحبة الريادة دائمًا، أسأل الله أن ينفع به الإنسانية جميعًا".

كانت أحلام نشرت فيديو لها لحظة أخذ اللقاح وكتبت: "إيمانا مني وتقديرا للجهود المبذولة في بلادي الإمارات وقيادتها الرشيدة وانطلاقا من الواجب الوطني وثقتي الكبيرة بالقطاع الطبي الإماراتي والرغبة مني في المساهمة في انتهاء هذه الجائحة، قررت المطربة الإماراتية أحلام أخذ التطعيم الخاص بفيروس كورونا المستجد، الذي أصبح متاحا لتجربة مدى تأثيره في مقاومة الفيروس المنتشر".