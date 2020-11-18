في عيد ميلاد إيناس عبد الله.. قصة تعرضها للظلم قبل ارتداء الحجاب

تحتفل اليوم الأربعاء 18 نوفمبر، الفنانة والمذيعة إيناس عبد الله، أو "إيناس أنور أحمد عبدالله" -كما هو مدون بوثيقة ميلادها- بعيد ميلادها الـ63، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1957.

إيناس عبدالله، عرفها الجمهور منذ ان كانت طفلة عمرها 5 سنوات من خلال أفلام: الشيطان الصغير والحفيد وفيلم اميرة حبي انا حتي بلغ عدد اعمالها 25 فيلما بجانب عدد من المسلسلات والاعمال الفنية والاذاعية.

تعرضت ايناس عبد الله، لظلم بيِّن حيث تم استبعادها من تقديم برنامج (نجوم صغيرة) منذ عام 2007 حيث ذهبت بعد ذلك لأداء فريضة الحج، وحول هذه الواقعة، سبق أن قالت في احد حواراتها الفنية،: «شعرت وقتها بانني يجب علي ارتداء الحجاب وكنت اعلم ان هذا القرار سيمنعني من الظهور علي الشاشة تماما»، وأشارت قائلة: «وقتها طلبت من القائمين علي ادارة التلفزيون ان اقدم برامج دون ان اظهر علي الشاشة، ولكن تم رفض الفكرة، وكان تبريرهم بانني مذيعة، ولست مراسلة، لافتة الى انه من الظلم ايضا انه بعد خبرة 25 عاما في المجال الاعلامي ألا يزيد اجري عن 1000 جنيه، وايضا لم احصل علي اي منصب كرئيسة قناة».

وواصلت إيناس عبد الله: «والان وبعد صدور قرار عودتي الي الشاشة تأثرت جدا بهذا القرار لدرجة انني بكيت بشدة كما انني سعدت كثيرا لان القائمين عليه عرفوا حقيقة مشواري الفني وتاريخي سواء كان في السينما او الاذاعة او التليفزيون».