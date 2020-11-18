هنّأت النجمة الشابة هنادي مهنا، صديقتها الفنانة نسرين إمام، بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت صورًا عبر خاصية ستوري على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت هنادي مهنا على الصور: "أطيب وأجدع نيسو في الدنيا ست بمليون راجل عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي".
بدأت نسرين إمام نشاطها الفني عام 2007 وشاركت في بطولة عدد من المسلسلات منها قلب ميت وحنان وحنين وأدهم الشرقاوي وتزوجت من المنتج تامر مرسي.
وأكدت نسرين إمام، أنها اعتزلت الفن بناءً على رغبة زوجها ومن أجل التفرغ لعائلتها.
ورغم ابتعاد نسرين إمام عن التمثيل إلا أن علاقتها بالوسط الفني قوية ومن أبرز أصدقائها ريهام حجاج ودينا الشربيني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هنادي مهنا تهنئ نسرين إمام بعيد ميلادها.. أطيب وأجدع نيسو في الدنيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.