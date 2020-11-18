هنادي مهنا تهنئ نسرين إمام بعيد ميلادها.. أطيب وأجدع نيسو في الدنيا

هنّأت النجمة الشابة هنادي مهنا، صديقتها الفنانة نسرين إمام، بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت صورًا عبر خاصية ستوري على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت هنادي مهنا على الصور: "أطيب وأجدع نيسو في الدنيا ست بمليون راجل عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي".

بدأت نسرين إمام نشاطها الفني عام 2007 وشاركت في بطولة عدد من المسلسلات منها قلب ميت وحنان وحنين وأدهم الشرقاوي وتزوجت من المنتج تامر مرسي.

وأكدت نسرين إمام، أنها اعتزلت الفن بناءً على رغبة زوجها ومن أجل التفرغ لعائلتها.

ورغم ابتعاد نسرين إمام عن التمثيل إلا أن علاقتها بالوسط الفني قوية ومن أبرز أصدقائها ريهام حجاج ودينا الشربيني.