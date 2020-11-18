نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. أحمد زكي يكشف سر تسبب الجمهور في بكائه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم ذكري ميلاد الفنان الراحل أحمد زكي، حيث إنه مواليد 18 نوفمبر عام 1949، فى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

بدأ أحمد زكى، مشواره نحو النجومية عندما قدم دور البطولة فى المسرحية الكوميدية "العيال كبرت" عام 1978، ثم انتقل إلى التمثيل التليفزيونى مؤديًا دور عميد الأدب العربى طه حسين فى مسلسل الأيام.

وأصيب أحمد زكي بجلطتين تسببتا فى تورم وجهه وتغيير صوته، فيما أكد الراحل أن أكثر المواقف اللي أثرت فيه وجعلته يبكى، هى محبة الجمهور له التى لم يتوقع أنها بهذا الحجم، حيث وجد اطمأنناهم بشكل مستمر عليه خلال تواجده فى المستشفى، بل محاولة بعضهم التبرع بأعضائهم ظنا منهم أنها قد تساعده فى الشفاء.

يذكر أن أحمد زكي، توفي بسبب مضاعفات سرطان الرئة، في 27 مارس عام 2005 عن عمر يناهز ال 55 عاماً.