نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد سلام ينضم لقائمة أبطال فيلم "ماما حامل" مع ليلى علوي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان محمد سلام على بطولة فيلم "ماما حامل" مع الفنانة ليلى علوي، ويُجسد خلال الأحداث دور كوميدي، والفيلم من المُقرر انطلاق تصويره خلال الأيام المقبلة بعد الاستقرار على باقي الأبطال، واختيار أماكن التصوير.
والفيلم يشهد عودة ليلى علوى للسينما بعد غياب استمر لمدة أربعة سنوات، ويُشاركها في بطولته بيومي فؤاد، وهو من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.
وفي سياق آخر، يشارك محمد سلام حاليًا في فيلم "وقفة رجالة"، وهو من إخراج أحمد الجندي، وتأليف هيثم دبور، بطولة ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، سيد رجب، شريف دسوقي، إيمان السيد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد سلام ينضم لقائمة أبطال فيلم "ماما حامل" مع ليلى علوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.