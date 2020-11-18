روجينا: لهذا السبب رفضت دور "فدوى" في البداية

أوضح الدكتور نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي أن زوجته الفنانة روجينا رفضت في البداية دورها بمسلسل "البرنس"، بسبب خوفها الشديد من كره الجمهور له، وأنه شاهدها لأول مرة وهي تبكي بعد رجوعها من التصوير.

وتحدثت روجينا خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، عن قلقها الشديد تجاه دور "فدوى" الذي قدمته في مسلسل "البرنس"، قائلة :"كنت قلقانة و حاسة بفشل ذريع ومش راضية على نفسى، وبعد مشهد ليا من كتر الضغط ومش قاردة قولت جالي كورونا ولكن طلعت الحمد الله كويسة".

وأشار أشرف زكى، إلى أن زوجته تطورت موهبتها الفنية بشكل كبير، مُضيفًا :" روجينا اتطورت كثيرًا من هوانم جاردن سيتي لمسلسل البرنس وبقت اجتماعية جدًا و موهوبة أوي ولما اتعرض عليها دورها في مسلسل سبق الإصرار قولتها القطر ماشى وناقص آخر عربية في القطر لازم تركبى وتنطى فيه، وفعلاً مع سبق الإصرار كان مرحلة جديدة في تاريخها".

مسلسل "البرنس "من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، ريم سامي، سلوى عثمان، أحمد داش، أحمد زاهر، محمد علاء، رحاب الجمل، عبد العزيز مخيون، إدوارد، بدرية طلبة.