يومان يفصلان صلاح عبد الله على الانتهاء من تصوير "هجمة مرتدة"

يواصل الفنان صلاح عبدالله تصوير مشاهده في مسلسل "هجمة مرتدة"، حيث يتبقى له يومان، وينتهي تمامًا من التصوير,

ومن المقرر عرض المسلسل في رمضان 2021، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.

مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، ماجدة زكي، نضال الشافعي، ندى موسى، مايان السيد، يوسف عثمان، خالد أنور، هاجر الشرنوبي، محمد جمعة.

وفي سياق آخر، يُشارك صلاح عبدالله في مسلسل "في يوم وليلة"، وهو بطولة أحمد رزق، آيتن عامر، داليا مصطفى، نضال الشافعي، ولاء الشريف، محمد جمعة، محمد مهران، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج شيرين عادل .