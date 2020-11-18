يواصل الفنان صلاح عبدالله تصوير مشاهده في مسلسل "هجمة مرتدة"، حيث يتبقى له يومان، وينتهي تمامًا من التصوير,
مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، ماجدة زكي، نضال الشافعي، ندى موسى، مايان السيد، يوسف عثمان، خالد أنور، هاجر الشرنوبي، محمد جمعة.
وفي سياق آخر، يُشارك صلاح عبدالله في مسلسل "في يوم وليلة"، وهو بطولة أحمد رزق، آيتن عامر، داليا مصطفى، نضال الشافعي، ولاء الشريف، محمد جمعة، محمد مهران، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج شيرين عادل .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يومان يفصلان صلاح عبد الله على الانتهاء من تصوير "هجمة مرتدة" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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