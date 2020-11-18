أخبار الفن.. شهيرة تتعرض لـ السحر الأسود.. ياسمين الخطيب تثير الجدل حول زواج المسلمة من غير المسلم.. حقيقة إصابة ماجد المصري بـ كورونا

نشر "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال التقرير الآتى:

قالت الفنانة شهيرة إن زوجها الراحل محمود ياسين سجل القرآن بصوته وكان حلمه أن يظهر للناس.

قالت الفنانة "شهيرة": "لما كنت بزعل من الفنان الراحل محمود ياسين؛ كنت بروح ليه وأقول له حقك عليا يا حبيبي وأبوسه وأطيِّب خاطره".



أعلنت رانيا أبو النصر - زوجة الفنان ماجد المصري - عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، عن نتيجة المسحة الطبية لزوجها وأولادهما، وذلك بعد ما أعلنت إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



قالت الفنانة شهيرة إنها كانت تسمع عن أن هناك سحرًا وأعمالًا في الوسط الفني، لكنها لا تفكر فيها، طالما لم تؤثر على حياتها وزوجها وأولادها.

أثارت الإعلامية ياسمين الخطيب، حالة كبيرة من الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد ما أيدت تصريحات الدكتورة آمنة نصير -أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر- التي أفتت فيها الأخيرة، بـ زواج المسلمة من غير مسلم.