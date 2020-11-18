و علق خالد منصور علي الصور قائلا :" مراحل إكتمال القمر
أربعون عامًا من الجهد والعطاء..أربعون عامًا من التضحيات والقبول والكاريزما.."
و تابع قائلا : happy birthday to me تم بحمد وعون الله تقفيل ٤٠ سنة "
و جاءت التعليقات علي الصور كالتالي :
- كل سنه و انت طيب و دمك خفيف
-40 ازااي مش باين عليك
-40 سنه من خفه الدم و بس
يذكر ان اخر اعمال خالد منصور مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبدالحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مراحل اكتمال القمر... خالد منصور يحتفل بعيد ميلاده الأربعين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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