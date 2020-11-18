أشرف زكى:" أنا ضد إن ممثل يتجوز فنانة ويقولها اقعدي في البيت"

أوضح نقيب المهن التمثيلية،الفنان أشرف زكي، أنه لا يُحب أن يتزوج فنان فنانة ويجبرها على الجلوس في المنزل والابتعاد عن مزاولة عملها، قائلاً" ضد إن ممثل يتجوز ممثلة ويقولها اقعدي في البيت هى مكنتش بتعمل حاجه غلط دى موهبة من عند ربنا، أنا اتقدمت لروجينا وهي عندها طموح تبقى ممثلة ناجحة وشاطرة لازم أقف جنبها واشجعها ".

وتحدث أشرف زكى، خلال لقائه هو وزوجته الفنانة روجينا في برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس عن أحد المواقف التي جمعته بالفنان الراحل وحيد سيف، قائلاً:" قبل يوم واحد من الخطوبة نزلت مع وحيد سيف، ندور على البدلة لفينا دخلت محل لقيتها وقتها500 جنيه قللته غالية أوى روحنا محل تانى لقيت واحدة حلوة ومضبوطة قام وحيد سيف جابها ليا هدية الخطوبة".

أما روجينا فكشفت عن هدية الفنان الراحل فؤاد خليل لها أثناء ذهابها لشراء شبكتها، قائلة:" دخلت المحل اشوف الشبكة فضل يقولى دوري على حاجه حلوة لحد ما لقيت اللي عجبنى وجبهولي هدية، كان فنان جميل جدًا".

وفي سياق آخر، عرض لروجينا مؤخرًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية مسلسل "أسود فاتح"، وهو بطولة هيفاء وهبي، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، نبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.